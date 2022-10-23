МЧС продолжает помогать жертвам армянского террора
Как сообщалось ранее, специалисты МЧС Азербайджана совместно с прибывшими из Турции 20 психологами с 5 сентября приступили к работе с целью еще более эффективной организации психологической реабилитации участников Второй Карабахской войны, в том числе инвалидов войны, членов семей шехидов, а также лиц, получивших физический и моральный ущерб от армянского террора.
Так, за прошедший период проведено 1711 сеансов психологической помощи 760 гражданам, в том числе 104 детям.
Отметим, что граждане могут записаться на бесплатную психологическую помощь в Баку, Гяндже, Сумгаите, Габале, Барде и Ленкорани посредством горячей линии министерства «112».