В Турции представили беспилотник-камикадзе

Гендиректор компании Давут Йылмаз сообщил, что специалисты завершают испытания БПЛА. По их расчетам, аппарат можно будет поставить на вооружение до конца 2022 года.

Беспилотник сможет развивать максимальную скорость в 180 км/ч, подниматься на высоту до 3,5 тыс. м, а применять в бою его можно будет на высотах 150 - 500 м. БПЛА будет нести боевой заряд массой в 3,1 кг.