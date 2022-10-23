В Турции представили беспилотник-камикадзе
Турецкая компания Titra Teknoloji представила на оборонной выставке SAHA Expo в Стамбуле, новый беспилотник-камикадзе Deli, сообщает издание Sabah.
Гендиректор компании Давут Йылмаз сообщил, что специалисты завершают испытания БПЛА. По их расчетам, аппарат можно будет поставить на вооружение до конца 2022 года.
Беспилотник сможет развивать максимальную скорость в 180 км/ч, подниматься на высоту до 3,5 тыс. м, а применять в бою его можно будет на высотах 150 - 500 м. БПЛА будет нести боевой заряд массой в 3,1 кг.