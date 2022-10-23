Азербайджан купит у Турции боевого робота

Между Азербайджаном и Турцией достигнута предварительная договоренность о закупке наземного боевого робота BARKAN, сообщает Report.

По словам проектного руководителя турецкой компании HAVELSAN Вейселя Атаоглу, соответствующие переговоры между двумя странами состоялись в рамках оборонной выставки SAHA Expo в Стамбуле. «В ближайшее время наземный боевой робот BARKAN поступит на вооружение Вооруженных сил Азербайджана», - сказал Атаоглу.

Отмечается, что BARKAN производства турецкой компании HAVELSAN и массой 380 кг способен перевозить или буксировать грузы, обеспечивать ближнюю охрану, вооруженную разведку, подрыв мин и неразорвавшихся боеприпасов. BARKAN, первый образец которого был изготовлен в марте-апреле этого года, успешно прошел испытания в ВС Турции.