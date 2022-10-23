Свидетели продолжают раскрывать мошеннические схемы Салима Муслимова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, которого обвиняют в превышении служебных полномочий, присвоении 27 миллионов манатов бюджетных денег, а также во взяточничестве.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на состоявшемся накануне судебном заседании были допрошены свидетели, которых принудительно доставили в суд. Первым выступил житель Мингячевира Аббас Аскеров. Он рассказал, что продал свою квартиру министерству. По договору ее цена была указана в 46 с половиной тысяч манатов, хотя реальная стоимость недвижимости составляла 35 тысяч манатов. Приобреталось жилье, по заверениям сотрудников Минтруда, для инвалидов.

По этому же эпизоду был допрошен отец свидетеля, Мунасиб Аскеров, который дал аналогичные показания.

Нигяр Исмаилова, директор ООО Talalı, на допросе в суде заявила, что компанией руководил ее муж, Ибад Исмаилов: «Компания построила два дома в Газахском районе, я об этом ничего не знала. Из телефонных разговоров мужа поняла, что Натику Азизову (начальнику отдела строительства министерства) заплатили по 4 тысячи манатов за постройку каждого дома. Сама Натика не видела».

Участник Первой карабахской войны Алаббас Гурбанов же заявил, что был соучредителем Memar İnşaat - 0963. На строительство дома компании было выделено 59 тысяч манатов. «Натик Азизов был моим однокурсником. Он позвонил мне и предложил подзаработать, построив дом, хотя опыта в этих делах у меня не было. Когда дом был готов, сказали, что мне нужно заплатить 7 тысяч манатов. У меня не осталось ни копейки».

На заседании также дал показания директор Зардабского государственного центра аграрного развития Назим Гусейнов. Ранее он был заместителем начальника сектора Зардабского филиала Госфонда соцзащиты. Во время его работы в работе филиала были обнаружены недочеты. Чтобы замять данный факт, Гусейнов встретился с заместителем начальника отдела внутреннего контроля Министерства труда и социальной защиты населения Низами Ханларовым и передал ему 8 тысяч манатов.

С аналогичным заявлением выступил глава Агдамского районного отделения Госфонда социальной защиты населения Аваз Садыгов: «Я встретился с Низами Ханларовым и заплатил 10 тысяч манатов, чтобы меня не уволили. Половину денег собрал с сотрудников, половину занял сам. После выплаты денег приказом министра нам сделали выговор, но никого не уволили».

Такие же показания дали свидетели, работавшие руководителями Ширванского, Ходжавендского, Евлахского, Шамкирского и Кельбаджарского филиалов Государственного фонда социальной защиты. По словам свидетелей, Низами Ханларов получал взятки в размере от 10 до 20 тысяч манатов, дабы в министерстве закрывали глаза на нарушения, выявленные в ходе проверок. После выплаты денег каждый из них продолжал работать, хотя получил выговор, либо административное наказание.

Новруз Чирагов, госслужащий с 35-летним стажем, работавший начальником Кельбаджарского районного филиала, в своем заявлении сообщил, что за период своей деятельности в 2016-2020 годах передал Низами Ханларову 18 тысяч манатов. По итогам первой проверки Чирагов заплатил Ханларову 8 тысяч, по итогам второй - 10 тысяч манатов. Свидетель также сообщил суду, что в 2001-2013 годах работал замглавы исполнительной власти Кельбаджарского района: «У меня всегда было хорошо с финансами, я выходец из обеспеченной семьи. Наша семья больше века занимается пчеловодством. Я платил только, чтобы не терять свою работу».

Судебный процесс по этому нашумевшему делу продолжится 31 октября.