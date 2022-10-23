Саудовская Аравия заменит Россию на нефтяном рынке Европы
Саудовская Аравия ведет переговоры со странами Евросоюза, которые не закупают больше российскую нефть. Эр-Рияд хочет заместить нефть из России своим сырьем, пишут российские СМИ.
"Страна уже удвоила поставки (в Европу - ред.)", - сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. Сейчас они составляют 950 тыс. баррелей в сутки.
"Очень просто: business as usual", - прокомментировал ситуацию министр.
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