В Баку судят следователя, получившего взятку от индусов

Как сообщает haqqın.az, бывший следователь, которого обвиняют в получении взяток от граждан Индии, занимавшихся продажей стиральных порошков в Баку в 2001 году, 20 лет назад уехал из Азербайджана, поэтому расследование дела было прекращено. Но как только Керимов вернулся в Баку, он был задержан в ходе операции, проведенной правоохранительными органами, и заключен под стражу.

Утверждается, что в 2001 году Керимов, работавший следователем по особо важным делам в Бакинской городской прокуратуре, в сопровождении Рамина Талыбова, сотрудника 28-го отдела Ясамальского районного управления полиции, и других полицейских проинспектировал здание индийской компании, продающей стиральные порошки, и выяснил, что качество товара не соответствует нормам. Однако, получив взятку в размере 20 тысяч долларов, следователь закрыл глаза на нарушения. Через какое-то время о действиях Керимова узнали и уволили его из прокуратуры. После экс-следователь покинул страну. В отношении Керимова и Талыбова возбудили уголовное дело. Талыбова тогда освободили под залог.

На подготовительном заседании суда адвокат Талыбова Мехман Аббасов просил вызвать в суд и допросить некоторых свидетелей, давших показания против его подзащитного. Ходатайство адвоката поддержал и адвокат Керимова, Камандар Насибов. Он сообщил, что компания, продававшая стиральный порошок, принадлежала Айдыну Аббасову, сыну Аббаса Аббасова, бывшего первого вице-премьера Азербайджана: «Индийцам покровительствовал Айдын Аббасов. Производство по этому делу ранее было заморожено, и мы считаем, что эти свидетели должны быть допрошены после нового возбуждения уголовного дела».

Ходатайство рассмотрено не было.

Суд назначен на 31 октября.