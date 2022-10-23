Zara продала бизнес в России ливанцам

Магазины Zara продолжат работать в России, потому что испанская fashion-группа Inditex, в которую входит бренд, продала российский бизнес ливанской компании Daher Holding. Об этом пишут российские СМИ.

Бренд продолжит работу в России под другим названием - «Новая мода» (New fashion). Всего откроется четыре магазина, в которых будет представлена лишь часть коллекции Zara.

Испанской fashion-группе Inditex принадлежат Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius. Некоторые из них могут остаться в России. Однако Massimo Dutti, Oysho и Zara Home точно уйдут с российского рынка.