Израиль представит в США доказательства об иранских дронах

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе своего визита в Соединенные Штаты предоставит Джо Байдену доказательства использования на территории Украины иранских беспилотников Shahed-136, пишет Ynet.

"Мы стали свидетелями применения беспилотников самого современного обраца против мирного населения Украины", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией президента Израиля. Ожидается, что Ицхак Герцог ознакомит Белый дом с результатами проведенного израильскими специалистами визуального анализа обломков летательных аппаратов.

Эксперты пришли к выводу, что в России пытались скрыть происхождение беспилотников, нанося на плоскости надписи кириллицей - "Герань-2" и др. Однако сравнение фотоснимков, сделанных на месте падения дронов и ранее, в ходе военных учений в Иране, показывает, что летательные аппараты визуально и конструктивно идентичны.