Ален Симонян отказался от приглашения Затулина
Проармянский депутат российской Госдумы Константин Затулин в своем телеграм-канале сообщил о том, что спикер парламента Армении Ален Симонян отклонил его приглашение посетить заседание Лазаревского клуба.
Симонян мотивировал свой отказ тем, что 27-28 октября будет участвовать на заседании Совета МПА СНГ в Самарканде.
Напомним, что сегодня в Армении приняли решение об объявлении Затулина персоной нон-грата.
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