Ален Симонян отказался от приглашения Затулина

Проармянский депутат российской Госдумы Константин Затулин в своем телеграм-канале сообщил о том, что спикер парламента Армении Ален Симонян отклонил его приглашение посетить заседание Лазаревского клуба.

Симонян мотивировал свой отказ тем, что 27-28 октября будет участвовать на заседании Совета МПА СНГ в Самарканде.

Напомним, что сегодня в Армении приняли решение об объявлении Затулина персоной нон-грата.