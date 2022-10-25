Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 25 октября 2022, 22:33

Соединенные Штаты призвали Турцию изгнать группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» из Африна – города на севере Сирии, ранее находившегося под контролем оппозиционных режиму Башара Асада вооруженных формирований, которых поддерживает Анкара. Об этом сообщается со ссылкой на отчет, подготовленный Институтом стратегических исследований в Вашингтоне, где, в частности, подчеркивается, что в противном случае США позволят войти в город «сирийским демократическим силам», состоящим из курдов, и в их числе вооруженным подразделениям Рабочей партии Курдистана (РПК).

Согласно поступающим сообщениям, радикальная исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» по-прежнему контролирует город Африн. Вытесненные ею подразделения группировки «Джебхе аш-Шамия», входящей в состав «Сирийской национальной армии», отступили в город Азез, расположенный в нескольких километрах от турецкой границы. Haqqin.az уже писал о резком обострении ситуации на севере Сирии, где несколько дней назад в городе Эль-Баб провинции Алеппо между группировками, изначально входившими в «Сирийскую национальную армию», вспыхнул вооруженный конфликт за раздел власти. Группировка «Джебхе аш-Шамия» вытеснила из города «бригаду Хамза» и аффилированные с ней вооруженные отряды, после чего группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», созданная на базе «Фронта ан-Нусра», воспользовалась ситуацией и захватила Африн, а также более тридцати прилегающих сел. После трех дней кровопролитных столкновений в ситуацию вмешалась Турция, инициировавшая мирные переговоры между «Хайат» и «Сирийской национальной армией», в ходе которых был достигнут компромисс – лидеры «Хайат» покидают Африн в обмен на доминирующее представительство в новой военной и гражданской администрации, которая будет создана на севере Сирии.

Однако вскоре договоренность была нарушена, и «Хайат Тахрир аш-Шам» начала наступление в направлении турецких границ. В ответ Турция перебросила в регион дополнительные армейские силы, дав понять лидерам «Хайат», чем для них может закончиться дальнейшее продвижение. Наблюдатели отмечают сдержанность Анкары, которая пока отказывается применять силу против этой группировки. По одной из версий, Турция намерена ликвидировать разброд, анархию и междоусобицы, которые царят в группировках «Сирийской национальной армии», контролирующих оперативные зоны «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата», а потому не препятствует продвижению более сильной и организованной «Хайат». За этими процессами пристально наблюдают США, где, как и в России с Турцией, «Хайат Тахрир аш-Шам» считают террористической организацией. В частности, Вашингтон обеспокоен тем, что исламские фундаменталисты расширяют свое влияние на севере Сирии. Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента США, заявил, что Вашингтон «встревожен» действиями террористических и радикальных группировок, захвативших Африн и использующих в своих целях сирийские земли.