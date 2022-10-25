Демократы отозвали письмо Байдену о переговорах с Россией

Группа конгрессменов-демократов во главе с Прамилой Джаяпал отозвала письмо президенту США Джо Байдену о прямых переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, появление обращения на сайте объяснили бюрократической ошибкой, пишет The Washington Post.

«Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было опубликовано персоналом без проверки. Как председатель фракции, ответственность за это я беру на себя», — говорится в заявлении Джаяпал.

Она также призвала не воспринимать это обращение как аналог недавнего заявления лидера республиканцев в Палате представителей США Кевина Маккарти, в котором он угрожал прекратить помощь Украине, если они придут к власти. По словам Джаяпал, демократы не хотят, чтобы у кого-то создалось ложное впечатление, будто бы часть из них против оказания поддержки Киеву.

В письме, появившемся 24 октября, содержался призыв к Байдену изменить подход к Украине и начать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным для достижения мира. Конгрессмены допустили, что в целях прекращения боевых действий придется смягчить санкции. Также они призвали разработать международное соглашение по «обеспечению гарантий безопасности для свободной и независимой Украины, приемлемых для всех сторон».