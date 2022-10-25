Россию и Беларусь не позвали на вручение Нобелевской премии

Нобелевский фонд не пригласил в Стокгольм на церемонию вручения премий 2022 года послов России и Беларуси. Сообщение об этом опубликовала организация на официальном сайте.

«Нобелевский фонд приглашает послов, находящихся в Швеции, но в связи с вторжением России в Украину фонд решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме»,— говорится в пресс-релизе.

Напомним, Нобелевскую премию мира в 2022 году присудили правозащитникам из России, Украины и Беларуси. Награду получили российский центр «Мемориал» , белорусский активист Алесь Беляцкий и украинский «Центр гражданских свобод». Вручение состоится 10 декабря.