Депутат Вахид Ахмедов призвал правительство принять меры в связи с подорожанием цен на мясо

В беседе с корреспондентом haqqin.az Ахмедов заявил, что у правительства есть все необходимые возможности и механизмы, чтобы без дополнительных затрат стабилизировать рыночные цены на мясо.

Депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов призвал правительство принять действенные меры по снижению цен на говядину, которая резко возросла с 14 до 17 манатов за килограмм.

«Немалое количество мяса нам приходится ввозить из-за рубежа, - отметил депутат. – Следует понимать, что импорт дорогого импортного мяса стимулирует повышение цен и рост инфляции на внутреннем рынке Азербайджана. Наши фермеры жалуются также на резкое удорожание кормов и кормовых добавок, на которые в животноводстве приходятся 70 процентов всех расходов. Ежегодно Азербайджан импортирует до трех миллионов тонн кормов для крупного и мелкого рогатого скота и примерно столько же производится нашими фермерами. В то же время, в скачке цен однозначно имеет место спекулятивный фактор, с чем уже серьезно разбирается Агентство продовольственной безопасности».

Касаясь борьбы с объективными причинами роста цен на продовольственном рынке страны, Вахид Ахмедов сказал:

«Мы уже пять лет боремся за то, чтобы НДС на основные продовольственные товары был снижен с 18 до 1-2 процентов. Не навсегда, естественно, хотя бы на год-два, пока не будут разработаны комплексные подходы к решению проблемы дороговизны. Также необходимо обнулить 15-процентную таможенную пошлину на ввозимые продовольственные товары. Это и есть те самые рычаги, которые позволят снизить цены на продукты питания, в частности, на мясо, и которые государство почему-то не использует».

По словам Вахида Ахмедова, после того, как вскоре Милли Меджлис рассмотрит государственный бюджет на 2023 год, в действующем бюджете наверняка останутся от налоговых и таможенных поступлений неиспользованные средства, которые можно без проблем использовать для стабилизации цен на продовольственном рынке.

К сказанному депутатом Милли Меджлиса следует добавить, что, по данным Государственного таможенного комитета, в январе-сентябре текущего года Азербайджан импортировал мясо на сумму 51,9 миллиона долларов. Это на 8 процентов больше, чем в 2021-м году. Всего же в страну было завезено 28,9 тысячи тонн импортного мяса, что на 2,9 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года.