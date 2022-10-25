Хулуси Акар обратился к Армении

Министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе встречи с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым в Стамбуле призвал Армению отказаться от провокаций и сфокусироваться на мирных переговорах и сотрудничестве в рамках достигнутого с участием Азербайджана трехстороннего соглашения, пишет агентство «Анадолу».

Акар подчеркнул, что дружественные и братские отношения между двумя странами, основанные на принципе «одна нация, два государства», находятся на самом высоком уровне, заверив, что Турция и впредь будет рядом с братским азербайджанским народом.