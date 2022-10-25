США пообещали защищать Японию и Корею ядерным оружием

Соединенные Штаты будут в полной мере использовать свой военный потенциал, включая ядерную, обычную и противоракетную оборону, чтобы защитить своих союзников – Японию и Южную Корею, заявила во вторник заместитель госсекретаря США Венди Шерман, предостерегая Северную Корею от эскалации ее провокаций, пишет издание Business Standard.

По словам Шерман, неоднократные запуски баллистических ракет и артиллерии Северной Кореи в последние недели были провокационными военными действиями.

«Это глубоко безответственно, опасно и дестабилизирующе», сказала Шерман на переговорах в Токио с первым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хёндоном.