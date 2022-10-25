Риши Сунак хочет встретиться с Зеленским
Премьер-министр Британии Сунак провел телефонный разговор c президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого подчеркнул «непоколебимую поддержку Великобритании Украине», сообщает офис премьера Британии.
Сунак и Зеленский согласились с необходимостью продолжать оказывать давление на Россию посредством продолжения экономических санкций.
Британский премьер изъявил желание встретиться с Зеленским в скором времени.
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