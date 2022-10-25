Риши Сунак хочет встретиться с Зеленским

Премьер-министр Британии Сунак провел телефонный разговор c президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого подчеркнул «непоколебимую поддержку Великобритании Украине», сообщает офис премьера Британии.

Сунак и Зеленский согласились с необходимостью продолжать оказывать давление на Россию посредством продолжения экономических санкций.

Британский премьер изъявил желание встретиться с Зеленским в скором времени.