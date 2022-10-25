Израиль отказался поставлять Армении наступательное вооружение

В ходе встречи представителей Израиля и главы комиссии по обороне и безопасности парламента Армении Андраника Кочаряна, армянской стороне было отказано в просьбе продать Еревану наступательное вооружение израильского производства, сообщил израильский политолог, экс-депутат Кнессета Александр Цинкер, армянским СМИ.

По словам Цинкера, он лично принимал участие в данной встрече, и израильская сторона заявила, что поставки наступательного вооружения Армении невозможны.