В Армении заявили о значимости мирного договора с Баку

Мирный договор между Ереваном и Баку, с учетом возможных последствий для Запада и Востока, приобретает большее геополитическое значение, чем даже украинский вопрос, заявил армянским СМИ политолог Степан Даниелян.

По словам Даниеляна, премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется выиграть время, перенеся урегулирование отношений с Азербайджаном в поле противостояния между Западом и Россией.

«Запад действует достаточно грамотно, хорошо использует мягкую силу, работает с общественными структурами, СМИ, вкладывает деньги, создавая определенное общественное мнение. При этом не совсем понятно, что на этом фоне делает Россия», - подчеркнул армянский политолог.