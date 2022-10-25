Халил аль-Хайя просто сиял улыбкой, стоя в среду, 19 октября, на ступенях президентского дворца в Дамаске, рядом с Башаром Асадом. Тот был более сдержан в эмоциях, не спеша широко улыбаться. Видимо, прекрасно понимал, что ему за счастье «привалило». И лихорадочно размышлял о том, что же теперь с этим «счастьем» делать.

Любая палестинская группировка – это, по определению, «вещь в себе». И против кого она повернет штыки завтра – практически невозможно предугадать. Может быть – против США и Израиля. Может – против своих же палестинцев, просто принадлежащих к другой группировке. А может быть – против государства, которое долгое время было союзником и спонсором этой группировки.

Так случилось и с Сирией. Было время, когда она тесно сотрудничала с ХАМАС. Правда, отец нынешнего президента, Хафез Асад, однажды отправил Ясира Арафата в тюрьму, но ведь тогда и ХАМАСа-то никакого не было. И это был Хафез Асад, который держал палестинские группировки в «ежовых рукавицах». Башар Асад – тот всегда был бледной копией отца, всегда старался поддерживать с лидером этой группировки, Халедом Машелем, добрые отношения и старался избегать с ним конфликтов.

Что совершенно не уберегло его от палестинского коварства. Когда в 2012 году в Сирии вспыхнула гражданская война – ХАМАС совершенно неожиданно для всех встал на сторону повстанцев. Сам Халед Машель перебрался в Доху, а его подчиненные тренировали противников Асада в военных лагерях, получая за это деньги от Катара.

Квартет «сопротивления Израилю», в который входили ХАМАС, «Хезболла», Сирия и Иран, после этого сократился до «трио». Все связи Дамаска и ХАМАСа были прерваны. А предательства палестинцам в Сирии не забыли.

И, похоже, не собираются забывать, если судить по комментариям в местной прессе на визит Халил аль-Хайя. «Вы убивали наших мужей, братьев и детей, а сейчас опять приволоклись клянчить деньги и оружие» – это, пожалуй, один из самых цензурных комментариев сирийцев на произошедшее.