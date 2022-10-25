Почему в России во всем виноват Чубайс еще 6.6 миллиардов долларов
Минфин написал письмо Путину с предложением расформировать детище Анатолия Чубайса – компанию «Роснано». А проваливший государственный оборонный заказ глава «Роскосмоса» Юрий Борисов потребовал увеличить скорость выпуска космических спутников в 550 раз.
У многих еще остается недоумение по поводу российских военных провалов в Украине. Как же так, дескать, Россия всегда выглядела сильной державой, твердо стоящей на ногах. Что выглядела – это да. Единственное, во что Россия умеет – так это в показуху и в имитацию. Но как только начинаешь пристально вглядываться в происходящее – открывается сущая бездна, куда и смотреть-то жутко.
«Роснано» Анатолия Чубайса с самого своего основания в 2007 году была ярким примером отрицательной эффективности путинских государственных корпораций. С 2007 по 2020 год государство вложило в нее 6,6 миллиарда долларов. Что было получено от нее в итоге, какие научные достижения были достигнуты и высокие технологические решения разработаны – никто сейчас и сказать не может.
Но финансировалась она безо всяких проблем, деньги выделялись по первому требованию. Итог – Анатолий Чубайс до начала путинский «спецоперации» уехал в Италию, «Роснано» – на грани закрытия, государству предстоит выплатить долги компании в размере $1,62 миллиарда. Вот вам пример эффективного менеджмента по-российски, когда человеку, которому нынешняя власть была обязана, щедро заплатила из денег российского бюджета.
А ведь он не один такой – их много, включая «карманных олигархов». И все они алчные, все они мечтают что-то попилить из бюджета, искренне считая, что он именно для этого и предназначен. Так что, не нужно спрашивать, куда ушли деньги «тучных» 10-х годов, почему они не были вложены в развитие страны, в медицину, образование и вот это все – кому надо, по тем карманам они и разошлись. Оставив после себя только декорации величия «вставшей с колен» России.
И нет разницы, что кто-то уехал или снят с должности. Те, кто пришел на их место – ничем не лучше, те же «кремляне» с инопланетным мышлением. Вот самый свежий пример – назначенный недавно глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Если кто-то думал, что проводив Рогозина и похлопав его на прощание по спине – иди, Дима, иди, ступай юродивый – российская космическая отрасль избавится от галактического фантазера с его ракетами под хохлому, то он сильно ошибался.
Его сменщик тут выдал следующее: «Тратить 18 месяцев на создание одного спутника, как сейчас, никуда не годится. К сожалению, мы отстали, и это надо признать. Мы должны выйти на темп: спутник в день». То есть, предложил увеличить скорость выпуска спутников в 550, прописью – пятьсот пятьдесят, раз. Что конкретно планируется делать, чтобы выдавать по спутнику в день – Борисов, разумеется, не уточнил.
Даже с точки зрения здравого смысла совершенно не понятно, на какие деньги и на основе каких технологий он собрался совершать сей рывок. Да и куда ему столько – солить он их что ли будет? Но главное – прокукарекать, а там хоть и не рассветай, попутно продемонстрировав собственную компетентность и государственное мЫшление.
Кстати, это тот самый Борисов, который с 2011 года курировал государственную программу перевооружения, получая на нее по 3,5 миллиарда долларов ежегодно. Чтобы, значит, к 2020 году доля современных вооружений достигла 70%. А как обстоят дела на самом деле – мы все наблюдаем на полях Украины. Где у российских войск бумажные карты и допотопные системы связи. А те мобилизованные, кто готовится ехать на украинский фронт, если им средства позволяют – зачастую покупают за свои средства форму и бронежилеты…