У многих еще остается недоумение по поводу российских военных провалов в Украине. Как же так, дескать, Россия всегда выглядела сильной державой, твердо стоящей на ногах. Что выглядела – это да. Единственное, во что Россия умеет – так это в показуху и в имитацию. Но как только начинаешь пристально вглядываться в происходящее – открывается сущая бездна, куда и смотреть-то жутко.

«Роснано» Анатолия Чубайса с самого своего основания в 2007 году была ярким примером отрицательной эффективности путинских государственных корпораций. С 2007 по 2020 год государство вложило в нее 6,6 миллиарда долларов. Что было получено от нее в итоге, какие научные достижения были достигнуты и высокие технологические решения разработаны – никто сейчас и сказать не может.

Но финансировалась она безо всяких проблем, деньги выделялись по первому требованию. Итог – Анатолий Чубайс до начала путинский «спецоперации» уехал в Италию, «Роснано» – на грани закрытия, государству предстоит выплатить долги компании в размере $1,62 миллиарда. Вот вам пример эффективного менеджмента по-российски, когда человеку, которому нынешняя власть была обязана, щедро заплатила из денег российского бюджета.

А ведь он не один такой – их много, включая «карманных олигархов». И все они алчные, все они мечтают что-то попилить из бюджета, искренне считая, что он именно для этого и предназначен. Так что, не нужно спрашивать, куда ушли деньги «тучных» 10-х годов, почему они не были вложены в развитие страны, в медицину, образование и вот это все – кому надо, по тем карманам они и разошлись. Оставив после себя только декорации величия «вставшей с колен» России.

И нет разницы, что кто-то уехал или снят с должности. Те, кто пришел на их место – ничем не лучше, те же «кремляне» с инопланетным мышлением. Вот самый свежий пример – назначенный недавно глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Если кто-то думал, что проводив Рогозина и похлопав его на прощание по спине – иди, Дима, иди, ступай юродивый – российская космическая отрасль избавится от галактического фантазера с его ракетами под хохлому, то он сильно ошибался.