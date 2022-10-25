Гольф в Азербайджане выходит на новый уровень
После того, как в начале этого года было избрано новое руководство Федерации гольфа Азербайджана, этот вид спорта, наконец, получил возможность нормально развиваться в нашей стране.
10 февраля этого года новым президентом AGF стал Рауф Халилов. Анар Азимов был назначен ее вице-президентом. В структуру и статус Федерации были внесены изменения. На сегодняшний день AGF официально имеет статус аккредитованной спортивной федерации, сотрудничает с Международной федерацией гольфа, Европейской ассоциацией гольфа, а также с организацией R&A.
6 июля на общем собрании представителей Федерации была утверждена новая программа развития гольфа в Азербайджане. В рамках программы была создана площадка для мини-гольфа у здания Министерства молодежи и спорта с целью демонстрации одного из самых престижных видов спорта и привлечения молодежи к гольфу.
Немаловажным фактором является активное участие наших гольфистов в международных турнирах. Спортсмены сборной Азербайджана в октябре приняли участие в 1-м международном турнире Silk Road в Казахстане и заняли там 5-е место среди 17 команд.
Также впервые за всю историю существования Федерации гольфа Азербайджана гольфист нашей юниорской сборной участвовал в престижном рейтинговом турнире U.S Kids golf в Риме, где занял 7-е место среди 12 участников в категории Boys U-7.
В конце сентября в гольф-клубе Dream Land состоялся ежегодный турнир Azerbaijan Open 2022, в котором приняли участие более 80 человек. В ноябре нашу сборную ожидает еще одно важное соревнование в Бахрейне. В декабре состоится заключительный турнир сезона Junior New Year Tournament. Наряду с этим, представители AGF посетят ежегодное собрание Европейской ассоциации гольфа, где будут подведены итоги уходящего года.
Забегая вперед, стоит сказать, что 2023-й год станет еще более активным годом для AGF. Планируется провести несколько местных турниров для профессионалов и любителей, а наша взрослая и юниорская команды примут участие в престижных рейтинговых европейских турнирах.
Помимо этого, начнется формирование женской сборной, а также будет разработана программа развития детско-юношеского гольфа, которая будет осуществляться в тесном сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта и Олимпийским комитетом.