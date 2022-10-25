Гольф в Азербайджане выходит на новый уровень

Отдел спорта 02:46

После того, как в начале этого года было избрано новое руководство Федерации гольфа Азербайджана, этот вид спорта, наконец, получил возможность нормально развиваться в нашей стране. 10 февраля этого года новым президентом AGF стал Рауф Халилов. Анар Азимов был назначен ее вице-президентом. В структуру и статус Федерации были внесены изменения. На сегодняшний день AGF официально имеет статус аккредитованной спортивной федерации, сотрудничает с Международной федерацией гольфа, Европейской ассоциацией гольфа, а также с организацией R&A.

6 июля на общем собрании представителей Федерации была утверждена новая программа развития гольфа в Азербайджане. В рамках программы была создана площадка для мини-гольфа у здания Министерства молодежи и спорта с целью демонстрации одного из самых престижных видов спорта и привлечения молодежи к гольфу. Немаловажным фактором является активное участие наших гольфистов в международных турнирах. Спортсмены сборной Азербайджана в октябре приняли участие в 1-м международном турнире Silk Road в Казахстане и заняли там 5-е место среди 17 команд. Также впервые за всю историю существования Федерации гольфа Азербайджана гольфист нашей юниорской сборной участвовал в престижном рейтинговом турнире U.S Kids golf в Риме, где занял 7-е место среди 12 участников в категории Boys U-7.