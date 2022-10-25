Айдын Керимов, автор haqqin.az 08:43

Как следует из появившейся информации и возросшем количестве провокационных материалов в российских СМИ, российская дипломатия затеяла новую игру, цель которой – навязать Еревану и Баку свое видение ситуации с урегулированием. В котором интересы Армении и Азербайджана не учитываются. Запад оказался адекватнее в оценке перспектив урегулирования армяно-азербайджанской проблемы. Судя по поступающим из Европы сообщениям, там убеждены, что необходимо провести делимитацию границ. И вполне согласны с тем, чтобы Баку установил полный контроль над Карабахом и реализовал проект Зангезурского транспортного коридора.

Утверждается также, что Пашинян с этим планом вполне согласен. Баку он тоже устраивает. Тут-то и возникает неприятный для Москвы нюанс – при таком раскладе отпадает надобность и в российских миротворцах, и даже в российской военной базе в Армении. Что для Кремля – нож острый, поскольку в этой ситуации он утрачивает свое влияние на Южном Кавказе. Выход напрашивается сам собой – спровоцировать в Армении недовольство властями. Инструмент для этого тоже очевиден – распространение слухов и массовые провокации в масс-медиа. Что мы, кстати, и наблюдаем: провокационные заявления на российском «Первом канале» в эфире ток-шоу «Большая игра», статья в «Комсомольской правде» «Пашинян сдает Карабах, чтобы увести Армению на Запад» и так далее, и тому подобное. Конечно, странно, что Кремль внезапно озаботился Карабахом для армян, когда практически потерял Армению. Но, как видится, планы у него масштабнее – убить сразу двух внешнеполитических «зайцев». С одной стороны – показать, что без него армяне потеряют Карабах. И тем самым вызвать недовольство армянской общественности и добиться ослабления действующей власти в Армении. А с другой – навязать Еревану и Баку свое, российское видение решения армяно-азербайджанской проблемы. Где мнение Кремля будет решающим.