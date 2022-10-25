Кремль хочет остаться «царем горы» в Карабахе главная тема
Как следует из появившейся информации и возросшем количестве провокационных материалов в российских СМИ, российская дипломатия затеяла новую игру, цель которой – навязать Еревану и Баку свое видение ситуации с урегулированием. В котором интересы Армении и Азербайджана не учитываются.
Запад оказался адекватнее в оценке перспектив урегулирования армяно-азербайджанской проблемы. Судя по поступающим из Европы сообщениям, там убеждены, что необходимо провести делимитацию границ. И вполне согласны с тем, чтобы Баку установил полный контроль над Карабахом и реализовал проект Зангезурского транспортного коридора.
Утверждается также, что Пашинян с этим планом вполне согласен. Баку он тоже устраивает. Тут-то и возникает неприятный для Москвы нюанс – при таком раскладе отпадает надобность и в российских миротворцах, и даже в российской военной базе в Армении. Что для Кремля – нож острый, поскольку в этой ситуации он утрачивает свое влияние на Южном Кавказе.
Выход напрашивается сам собой – спровоцировать в Армении недовольство властями. Инструмент для этого тоже очевиден – распространение слухов и массовые провокации в масс-медиа. Что мы, кстати, и наблюдаем: провокационные заявления на российском «Первом канале» в эфире ток-шоу «Большая игра», статья в «Комсомольской правде» «Пашинян сдает Карабах, чтобы увести Армению на Запад» и так далее, и тому подобное.
Конечно, странно, что Кремль внезапно озаботился Карабахом для армян, когда практически потерял Армению. Но, как видится, планы у него масштабнее – убить сразу двух внешнеполитических «зайцев». С одной стороны – показать, что без него армяне потеряют Карабах. И тем самым вызвать недовольство армянской общественности и добиться ослабления действующей власти в Армении. А с другой – навязать Еревану и Баку свое, российское видение решения армяно-азербайджанской проблемы. Где мнение Кремля будет решающим.
Разумеется, интересы Азербайджана и Армении в таком случае будут учитываться минимально, но на то и расчет – Кремль хочет остаться «царем горы», диктующим свои правила остальным. И никак происходящее сейчас вокруг России ее власть от этого комплекса не избавит. Раз за разом, с упорством и агрессивностью носорога Москва влезает в опасные авантюры, которые оборачиваются серьезными проблемами для ее партнеров.
Логику такого поведения понять совершенно невозможно, поскольку ее нет. Точнее – она настолько пещерна, что развитой мир от нее давно отказался, перейдя к более гибким методам проекции своей силы. И только Москва застыла в средневековье, упоенно сражаясь за территории, в обладании которыми она видит смысл своего могущества, хотя во всем мире это уже давно не так.
Своей архаикой и токсичностью Кремль довел вчерашних партнеров до того, что любые известия о намечающейся внешнеполитической активности в том или ином регионе вызывают только опасения. Времена, когда участие Москвы в решении региональных проблем приветствовалось – давно прошли. И, как представляется – безвозвратно. Сегодняшняя Россия – страна прошлого. И в мире это очень тонко чувствуют.