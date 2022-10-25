В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщили, что соответствующие силы МЧС привлечены к работам по откачке воды на затопленных территориях в Ясамале.

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В Ясамальском районе Баку прорвало водопроводную трубу. В пресс-службе ОАО «Азерсу» сообщили, что авария произошла в поселке Ени Ясамал на улице Асада Ахмедова.

Согласно сообщению, на место аварии привлечены аварийные бригады и спецтехника Бакинского управления водоканала и Управления водоканала Ясамальского района.

«В связи с аварией на магистральном водопроводе будут введены ограничения на подачу питьевой воды в некоторые участки Ясамальского и Сабаильского районов», - сказали в пресс-службе.

В то же время в Бакинском транспортном агентстве сообщили, что из-за аварии на водопроводе временно изменена схема движения автобусов по маршрутам №№211, 77, 194. В настоящее время автобусы по указанным маршрутам курсируют по альтернативным улицам.