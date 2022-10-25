Блинкен назвал ложными заявления России о «грязной бомбе»
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ложными заявления России о возможности применения Украиной «грязной бомбы», сообщает BBC.
«Разговаривал... с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и отвергнуть ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории», - написал он в соцсетях.
Spoke with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today to discuss continued support for Ukraine and to reject Russia’s false allegations that Ukraine is preparing to use a dirty bomb on its own territory.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 26, 2022
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу позвонил главам оборонных ведомств Британии, Турции, Франции и США и выразил "озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», не предоставив при этом никаких доказательств своих утверждений. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у его страны нет «грязной бомбы», и Россия, возможно, сама готовится ее взорвать.