Блинкен назвал ложными заявления России о «грязной бомбе»

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ложными заявления России о возможности применения Украиной «грязной бомбы», сообщает BBC.

«Разговаривал... с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и отвергнуть ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории», - написал он в соцсетях.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу позвонил главам оборонных ведомств Британии, Турции, Франции и США и выразил "озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», не предоставив при этом никаких доказательств своих утверждений. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у его страны нет «грязной бомбы», и Россия, возможно, сама готовится ее взорвать.