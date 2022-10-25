Системы ПВО NASAMS уже разворачивают в Украине

Комплексы ПВО NASAMS уже произведены и устанавливаются в Украине, заявил исполнительный директор Raytheon Technologies Грег Хейс.

"Мы только что поставили две системы NASAMS. ... Две из них мы передали правительству пару недель назад. Они уже устанавливаются в Украине", - заявил Хейс, которого цитируют украинские СМИ.

По его словам, эта система ПВО малой дальности может сбивать цели от беспилотников до баллистических ракет и истребителей.

После шестого заседания Контактной группы по обороне Украины и неформальной встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, министр обороны Украины анонсировал поставки NASAMS в страну.

NASAMS – передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.