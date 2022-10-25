Макрон и Шольц не могут договориться

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц конфликтуют друг с другом по вопросам энергетики, пишет Politico.

Журналисты обратили внимание на то, что пресс-служба канцлера Германии 25 октября анонсировала совместную пресс-конференцию с Олафом Шольцем. Однако пресс-служба французского лидера заявила, что никаких совместных заявлений с канцлером Германии не запланировано.

По словам источников, немецкий и французский лидеры спорили о том, как лучше преодолеть энергетический кризис. Германия поддерживает строительство газопровода MidCat, который бы доставлял газ из Алжира, Нигерии, Катара, США и других стран на юго-запад Франции, а оттуда в Европу.