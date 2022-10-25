Макрон и Шольц не могут договориться
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц конфликтуют друг с другом по вопросам энергетики, пишет Politico.
Журналисты обратили внимание на то, что пресс-служба канцлера Германии 25 октября анонсировала совместную пресс-конференцию с Олафом Шольцем. Однако пресс-служба французского лидера заявила, что никаких совместных заявлений с канцлером Германии не запланировано.
По словам источников, немецкий и французский лидеры спорили о том, как лучше преодолеть энергетический кризис. Германия поддерживает строительство газопровода MidCat, который бы доставлял газ из Алжира, Нигерии, Катара, США и других стран на юго-запад Франции, а оттуда в Европу.
Во Франции считают строительство нерентабельным, поскольку Париж обеспечивает себя электроэнергией с помощью атомных электростанций, а также перестраивается на возобновляемые энергоресурсы.
Помимо этого, запланированное заседание правительств Германии и Франции перенесли на январь из-за серьезных разногласий по тексту совместной декларации. Разногласия между правительствами были даже заметны на саммите Евросоюза в Брюсселе.
Французские чиновники жалуются, что власти Германии не относятся к ним как к близкому партнеру: не информируют их о новых законах и изменениях в энергетической сфере.