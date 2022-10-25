Первый звонок: Риши Сунак поговорил с Зеленским

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, во время разговора они договорились «написать новую главу украинско-британских отношений».

«Однако сюжет неизменен - полная поддержка перед лицом российской агрессии. Я всегда благодарен народу Великобритании за поддержку», - написал Владимир Зеленский.

Украинский президент пригласил Риши Сунака в Украину.