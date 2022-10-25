Россия наращивает производство оружия

Утверждения о том, что у России заканчивается оружие, несостоятельны. Об этом заявил экс-президент России и нынешний зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, пишет Voice of Amreica.

«Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!», - заявил он.

Дмитрий Медведев сообщил, что власти приняли меры по увеличению производства оружия на фоне боевых действий в Украине. Он лично посетил танковый завод в Нижнем Тагиле на Урале, чтобы обсудить возможности наращивания производства.