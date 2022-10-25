Пашинян поедет на встречу с Путиным и Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября отправится в Сочи для участия во встрече с президентами Азербайджана и России. Об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам.

"Да, по моим данным, поедет. Полагаю, что (встреча) состоится", - сказал Симонян, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. При этом представитель Кремля не сказал, когда и где состоится трехсторонняя встреча.