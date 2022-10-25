Госдеп: США не занимаются саморекламой в азербайджано-армянском вопросе

США возражают против неоднократных заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что усилия Брюсселя и Вашингтона в нормализации армяно-азербайджанских отношений носят исключительно рекламный характер, заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Нет ничего саморекламного в стремлении положить конец многолетним конфликтам и обострениям, которые привели к насилию и гибели людей. Наша единственная цель здесь – увидеть и помочь этим странам работать вместе для достижения всеобъемлющего и прочного мира. Не знаю, что в этом можно расценить как саморекламу», - сказал Прайс.