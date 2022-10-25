Обыск в доме Собчак

Сотрудники российских правоохранительных органов проводят обыск в доме Ксении Собчак в коттеджном поселке «Горки-8» в Московской области, сообщили российские СМИ и телеграм-каналы.

Согласно сообщению, обыск проходит по делу о вымогательстве, которое возбудили в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Его задержали 25 октября.

«У самой Собчак никакого процессуального статуса нет», - сказали в правоохранительных органах.

Собчак называла преследование Суханова «очередным давлением на журналистику в стране». «Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело», - говорила она.

Собчак управляет проектом «Осторожно, Media», в который входят сеть новостных телеграм-каналов и пабликов, студия подкастов, а также соцсети самой Собчак.