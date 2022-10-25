Россия вербует афганских спецназовцев для войны в Украине американские СМИ
Россия пытается завербовать бывших афганских спецназовцев для участия в боевых действиях в Украине, пишет Foreign Policy со ссылкой на источники.
Члены элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана, которые были обучены Соединенными Штатами и оставлены после того, как американцы эвакуировались из Афганистана, говорят, что к ним обращаются с предложениями присоединиться к российским военным для ведения боевых действий в Украине.
Многочисленные источники в афганских вооруженных силах и службах безопасности говорят, что обученная США легкая пехота, которая воевала вместе с американскими войсками, может сыграть важную роль в войне между Россией и Украиной.
Сообщается, что в Афганистане находится от 20000 до 30000 афганских коммандос, обученных Соединенными Штатами. Они являются легкой целью для российских вербовщиков, потому что многие из них остались без работы и без планов на будущее после ухода из страны американских военных.
Бывший высокопоставленный сотрудник афганской службы безопасности сказал, что их интеграция в российские вооруженные силы «изменит правила игры» на поле боя в Украине. По его словам, вербуют афганских спецназовцев бойцы ЧВК «Вагнер».
Военные получали сообщения о присоединении к российской армии в WhastsApp и Signal. По словам отставных военных в Афганистане, около 10000 человек могут согласиться.
«Это не сложно. Они ждут работы за 3-4 доллара в день в Пакистане или Иране или 10 долларов в день в Турции. Если «Вагнер» или любые другие спецслужбы придут к парню и предложат 1000 долларов, чтобы он снова стал воякой, они не откажутся. И если вы найдете одного парня, которого можно завербовать, он может заставить половину своего старого подразделения присоединиться к вам, потому что они как братья - и довольно скоро у вас будет целый взвод», - сказал один из военных.