12:25

Россия пытается завербовать бывших афганских спецназовцев для участия в боевых действиях в Украине, пишет Foreign Policy со ссылкой на источники. Члены элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана, которые были обучены Соединенными Штатами и оставлены после того, как американцы эвакуировались из Афганистана, говорят, что к ним обращаются с предложениями присоединиться к российским военным для ведения боевых действий в Украине. Многочисленные источники в афганских вооруженных силах и службах безопасности говорят, что обученная США легкая пехота, которая воевала вместе с американскими войсками, может сыграть важную роль в войне между Россией и Украиной.

Сообщается, что в Афганистане находится от 20000 до 30000 афганских коммандос, обученных Соединенными Штатами. Они являются легкой целью для российских вербовщиков, потому что многие из них остались без работы и без планов на будущее после ухода из страны американских военных. Бывший высокопоставленный сотрудник афганской службы безопасности сказал, что их интеграция в российские вооруженные силы «изменит правила игры» на поле боя в Украине. По его словам, вербуют афганских спецназовцев бойцы ЧВК «Вагнер».