Скончался Национальный герой Азербайджана

Экс-глава Исполнительной власти Геранбойского района (1992-1993 гг.), Национальный герой Азербайджана (1992 г.), участник Первой Карабахской войны Машаллах Абдуллаев ушел из жизни в возрасте 72 лет.

В 1992 году М.Абдуллаев был назначен заместителем командира бригады при Министерстве обороны Азербайджана. Он проявил отвагу при освобождении Геранбоя и Агдере от армянских оккупантов.

После Первой Карабахской войны М.Абдуллаев стал председателем местного Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил. За храбрость был награжден премией имени генерала Мухаммеда Асадова и медалью «100-летие Азербайджанской Народной Республики (1918-1920)».

М.Абдуллаев, длительное время страдавший онкологическим заболеванием, был прооперирован и госпитализирован в Национальный онкоцентр.