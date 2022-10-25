В Туркменистане переименовали города и села, носившие имя Ниязова

В Туркменистане переименовали ряд городов и сел, названных именем первого президента страны Сапармурата Ниязова (Туркменбаши) и его матери Гурбансолтан эдже, сообщает «Туркменистан Золотой век».

«Всего по Туркменистану было решено оставить 37 этрапов (районов, округов - ред.), 6 городов с правами этрапа, 5 городских этрапов, 42 города в этрапах, 68 поселков, 469 генгешликов и 1690 сел», - было объявлено на заседании Халк Маслахаты (Народного совета, одной из палат Милли Генгеша - парламента - ред.).

Оптимизация территорий «обеспечит полное использование имеющихся в стране ресурсов и возможностей для устойчивого развития, планомерное и целевое использование Государственного бюджета, своевременный контроль над его исполнением, высокие темпы социально-экономического развития регионов».

Помимо этого, власти сэкономят 28 млн манатов из бюджета ($8 млн). Об этом заявил министр финансов и экономики Мухамметгелды Сердаров.