Ален Симонян назвал «манкуртами» Маргариту Симоньян и ее супруга

Границы Армении - это «красные линии, с которыми должны считаться все партнеры», заявил журналистам спикер армянского парламента Ален Симонян.

На вопрос, идет ли речь о главреде пропагандистского российского телеканала Russia Today Маргарите Симоньян, спикер отметил, что не имеет в виду лично ее. Однако он добавил, что это может касаться и Симоньян, и ее супруга Тиграна Кеосаяна, как и «агентов различных стран с армянскими фамилиями и манкуртов», если с их стороны прозвучит что-то неуважительное в адрес суверенной территории Армении.

Ранее стало известно, что депутату Госдумы РФ Константину Затулину запрещен въезд в республику. Позже главред RT Маргарита Симоньян заявила, что запрет касается и ее.