В Турции объяснили цель военных операций в Сирии

Террористическая организация Рабочая партия Курдистана угрожает не только территориальной целостности Сирии, но и национальной безопасности Турции. Об этом на заседании Совбеза по Сирии заявил постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу, пишет Anadolu.

Таким образом он ответил на обвинения о проводимых Турцией операциях в Сирии. По его словам, договоренность о выводе террористов с севера Сирии, достигнутая Анкарой с США и Россией в октябре 2019 года, до сих пор полностью не выполнена.

«За исключением Телль-Рифата и Мюнбича участок глубиной в 30 км вдоль нашей границы не очищен от террористических элементов. Некоторых вводят в заблуждение утверждения о том, что ПКК и так называемые СДС (Сирийские демсилы- ред.) ведут борьбу с ИГИЛ. Но реальность заключается в том, что ПКК СДС продолжают нападать на мирных жителей Сирии и избирать в качестве мишени границы Турции с помощью оружия, предоставленного им для борьбы с ИГИЛ», - сказал дипломат.