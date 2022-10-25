В Армении требуют к себе справедливости

Армения ничего не сделала в направлении смены курса и хочет, чтобы союзнические обязательства выполнялись, заявил журналистам спикер армянского парламента Ален Симонян, отвечая на вопрос об отношениях Еревана и Москвы.

Симонян вновь повторил сделанное ранее им и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявление о том, что «не Армения выходит из ОДКБ, а ОДКБ из Армении»: «Мы ждем действий, ждем реакции ОДКБ. Армения не портит свои отношения ни с одной страной. Она хочет, чтобы в ее отношении были справедливы, осуществлялись обязательства. И будет делать для этого все. Здесь нет эмоций, вопроса любить - не любить. Есть обязательства, и мы будем добиваться их выполнения», - сказал он.