Ученые нашли смертельное последствие коронавируса

Ученые обнаружили, что любой переболевший COVID-19 даже в легкой форме в дальнейшем подвержен повышенному риску проблем с сердцем и даже смерти. А наибольший риск сердечных заболеваний и смерти приходится на первые 30 дней после заражения вирусом. Исследование об этом опубликовано в журнале Heart.

Для исследования Лондонского университета королевы Марии были использованы данные более 50 тысяч человек, у 17 871 из них был диагностирован коронавирус.

Согласно данным, у госпитализированных с коронавирусом риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) в 27 раз выше, чем у тех, кто никогда не был инфицирован коронавирусом. Те, кому не требовалась госпитализация, имеют в три раза больше шансов на развитие ВТЭ, чем те, у кого никогда не было вируса.