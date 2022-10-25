Институт изучения войны о «конфликте» российских силовиков с Путиным

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем последнем анализе войны в Украине обратил внимание на продолжающийся конфликт между президентом РФ Владимиром Путиным и силовиками, критикующими его действия в Украине. Некоторые выдержки из сводки приводит BBC.

Согласно отчету, прямая конфронтация показывает, что определенные представители силовых структур имеют влияние в российской политике, а не слепо подчиняются Путину, как предполагалось ранее. По мнению ISW, в сложившейся ситуации российский президент будет всеми силами пытаться удовлетворить аппетиты сторонников войны.

Институт изучения войны также уделяет особое внимание личности Евгения Пригожина и его стремительно растущему влиянию в РФ. Отмечается, что при этом он не несет формальной ответственности ни за какие промахи российской армии в Украине, пишет ISW.