Ильхам Алиев принял сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина, бывших глав государств и правительств, членов Правления Центра.
Ильхам Алиев передал свои поздравления по случаю юбилея Международного центра Низами Гянджеви и заявил, что празднование юбилея в Баку носит символический характер. Глава государства выразил удовлетворение расширением сотрудничества Центра на международном уровне, повышением его роли и авторитета в мире.