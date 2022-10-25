Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:03

После столкновений на границе с 12 по 14 сентября антироссийские настроения в Армении усилились настолько, что в Москве забили тревогу. Впрочем, пока российские официальные лица не нацеливаются напрямую на Никола Пашиняна и его команду в связи с происходящим. Вместо этого они обвиняют Запад – «Вашингтон и Брюссель» в попытках страны, которая некогда была форпостом Кремля, сойти с российской орбиты. Связанные с Кремлем СМИ представляют инициативы Вашингтона и Брюсселя, направленные на достижение мира между Арменией и Азербайджаном, как прямую угрозу военному присутствию России в Армении и Карабахе. На днях пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова выступила с очередным заявлением на эту тему, назвав попытки Запада вывести российских миротворцев из региона Южного Кавказа «шагами, направленными на дестабилизацию в регионе». По словам Захаровой, сейчас «тиражируются голословные обвинения в том, что Москва якобы не выполняет свои обязательства в сфере безопасности перед Арменией».

«Истинные цели Вашингтона и Брюсселя – отнюдь не выработка компромиссных и сбалансированных решений, а самопиар и выдавливание России из Закавказья», - заявила официальный представитель российского МИД. До сих пор Москва никогда так открыто не говорила об «угрозе изгнания с Южного Кавказа». Но, похоже, процессы, происходящие в Армении и направленные на подрыв позиций России в этой стране, углубились настолько, что Кремль видит – его военно-политическое присутствие в регионе находится под угрозой. В России задались вопросом: как снова завоевать любовь армян? Оказываемое давление имеет обратный эффект, и в результате позиции Запада в Армении укрепляются. Дабы решить эту задачу, России необходимо оказать какую-то мощную поддержку Еревану в вопросе Карабаха. Иными словами, отказаться от применения кнута в отношении Пашиняна – ведь попытки пророссийских сил в Ереване отстранить его от власти не возымели должного эффекта, и щедро предложить армянам жирный пряник. Только такой «жирный пряник» может сразу ухудшить отношения между Россией и Азербайджаном и его союзником Турцией. Иными словами, ситуация для Москвы пока не выглядит обнадеживающей. В Армении основной целью антироссийской стратегии является не непосредственно Москва, а возглавляемый ею военный блок ОДКБ. Ереван подумывает о выходе из этого блока, поскольку не смог получить военную поддержку во время сентябрьских пограничных столкновений. При этом члены команды Пашиняна время от времени обвиняют Россию в невыполнении двусторонних союзнических обязательств в отношении Армении. Но краеугольным камнем в этом вопросе является все же ОДКБ, и власти организуют акции протеста против данной структуры, а также общественные инициативы по официальному выходу из блока.

Газета «Грапарак» пишет, что члены инициативы «выход из ОДКБ» 21 октября направили спикеру парламента Алену Симоняну заявление с предложением провести парламентские слушания. «Тема – «Вопросы безопасности Армении», в частности, обсуждение «общественного требования» выхода из ОДКБ. Заявление адресовано также руководителям постоянных комиссий по внешним связям, по вопросам обороны и безопасности, по государственно-правовым вопросам, по региональной интеграции и вопросам Евразийской интеграции, по защите прав человека и общественным вопросам. Очевидно, что нынешнее и будущее видение безопасности и союзнических отношений Армении – вопрос, который сегодня больше всего беспокоит граждан Армении, потому как обсуждение демократической инициативы мы считаем необходимым», - подчеркнули заявители. Членами инициативы являются находящиеся под покровительством армянских властей деятели, в частности, Арман Бабаджанян, Левон Ширинян, Азат Аршакян, бывший пресс-секретарь партии «Оринац Еркир» Эдгар Аракелян, Гарегин Мискарян, Тегмине Енокян. Несколько недель назад инициатива провела закрытую встречу с Андраником Кочаряном, который заверил, что этот вопрос будет рассмотрен. Два дня назад в ходе совместного заседания оборонных комиссий парламентов стран ОДКБ депутат от правящей партии «Гражданский договор», зампредседателя оборонной комиссии парламента Армении Армен Хачатрян в очередной раз подверг резкой критике этот военный блок. По его словам, Азербайджан хочет обеспечить свой военный контроль над Зангезуром, но ОДКБ не выражает в этой связи никакой политической позиции. Как утверждает Хачатрян, «в момент, когда Азербайджан входит на суверенную территорию Армении», ОДКБ проявляет молчание и бездействие, не оказывая даже гуманитарной помощи Армении.

«Почему было принято решение исключить оказание военной помощи Армении?» Почему нет реакции на происходящее хотя бы на уровне заявлений? Почему суверенную территорию Армении называют «спорной территорией»?» - задается вопросами Хачатрян. Хачатрян добавил, что некоторые союзники по ОДКБ поддерживают Азербайджан. По его словам, это побудило значительную часть армянского общества провести сегодня (24 октября) акцию протеста в центре Еревана. Формально от Армении требуется принять решение для созыва Совета ОДКБ, то есть глав государств стран, входящих в блок. Потому что сейчас Ереван председательствует в блоке. В начале года, когда силы ОДКБ вошли в Казахстан, соответствующее решение (пусть и формальное) ночью подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Но почему сейчас Армения не решается созывать Совет ОДКБ? В Ереване говорят, что сначала ОДКБ должна обозначить свою четкую политическую позицию по приграничным столкновениям. В противном случае заседание Совета не имеет значения. Россия, в свою очередь, подчеркивает, что ждет инициатив от Еревана. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил несколько дней назад, что когда вдоль армяно-азербайджанской границы были дислоцированы наблюдатели Евросоюза, наблюдатели ОДКБ также были готовы выйти на границу. Но, по его словам, для этого Армения должна созвать заседание Совета ОДКБ.