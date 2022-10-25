Теперь Шойгу позвонил в Индию и Китай

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел 26 октября переговоры с коллегами по военным ведомствам Индии и Китая - Раджнатхом Сингхом и Вэем Фэнхэ.

В пресс-релизах Минобороны РФ по поводу обоих разговоров говорится, что была обсуждена ситуация в Украине. Сергей Шойгу довел до коллег озабоченность по поводу возможных «провокаций» Украины с применением «грязной бомбы».

Ранее аналогичные переговоры Сергей Шойгу провел с главами министерств обороны США, Великобритании, Турции и Франции. Такие же телефонные разговоры проводил с иностранными коллегами глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.