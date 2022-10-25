Москва и Тегеран обсудили объединение энергосистем РФ, Азербайджана и Ирана

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках 24-го совещания министров Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Каире провел рабочую встречу с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи, на которой, помимо прочих вопросов, обсуждалось объединение энергосистем Азербайджана, России и Ирана.

На встрече стороны затронули вопросы взаимодействия в сфере нефти и газа, электроэнергетике. «Продолжается работа по изучению возможности объединения энергосистем России, Азербайджана и Ирана. Первым этапом должна стать разработка технико-экономического обоснования проекта», - сказал Шульгинов.

Министры также обменялись мнениями об идее формирования Большого Каспийского энергокольца и обсудили предложение Тегерана создать комитеты прикаспийских государств по сотрудничеству в сфере нефти и газа, а также электроэнергетики.