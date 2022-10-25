После отъезда из Лондона российский олигарх Роман Абрамович решил переехать в Стамбул. Сейчас он ищет особняк для покупки, пишет Hurriyet.

По словам журналистов, он ищет дом у Босфора и каждый день прогуливается вдоль береговой линии от района Румелихисар до района Бебек.

Источники сообщают, что Роман Абрамович ищет новый футбольный клуб для покупки после того, как он был вынужден продать английский «Челси». Не исключено, что новым приобретением олигарха станет один из турецких клубов.