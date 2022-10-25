В «Азерсу» назвали сроки ликвидации аварии в Баку

Ремонтно-восстановительные работы в связи с аварией, произошедшей сегодня на 1400-миллиметровом магистральном водопроводе на ул. Асада Ахмедова в Ясамальском районе Баку, продолжаются, последствия аварии будут полностью устранены до конца сегодняшнего дня, сказал журналистам завсектором по связям с общественностью ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы.

Он также прокомментировал вопрос об ущербе, нанесенном на находящимся на территории объектам.

«Вопрос компенсации решает не «Азерсу», он связан со страхованием», - сказал Джабраиллы.