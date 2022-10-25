Токаев анонсировал изменения в армии Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение модернизации армии и силового блока в ближайшие годы. Он объявил об этом во время выступления с предвыборной программой, пишут российские СМИ.

«В условиях беспрецедентных внешних вызовов нам нужно обеспечить незыблемость государственного суверенитета и целостность страны. Для этого мы уделим особое внимание всесторонней модернизации армии и всего силового блока», - сказал он.

По словам главы Казахстана, военных обеспечат «современным вооружением и техникой», будет модернизирован оборонно-промышленный комплекс. Специалисты укрепят территориальную оборону и военное образование. Также в планах повысить престиж военной службы.

Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.