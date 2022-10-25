Украина ждет от США ударные беспилотники

Украина ожидает поставок тактического ударного беспилотного авиационного комплекса Switchblade 600 из США, заявил министр обороны Украины Алексей Резников иностранным журналистам.

"Мы еще ждем беспилотники Switchblade 600. США пообещали помочь Киеву увеличить запас барражирующих боеприпасов, которые могут зависнуть над целью до того, как оператор направит ее на удар", - отметил глава украинского Минобороны.

Компания AeroVironment, производящая дроны, сообщила, что первую партию из 10 беспилотников должны передать в течение нескольких недель.