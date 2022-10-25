Индия откажется от вооружения России в пользу Израиля
Индия собирается заменить около 350 российских танков Т-72 на танки Sabrah израильской компании Elbit Systems. Об этом сообщает Israel Defense.
Страна хочет обновить боевые машины в рамках программы Future Ready Combat Vehicle. Военные подсчитали, что армии нужно почти 350 единиц.
Танки могут поставить на вооружение в 2025-2027 годах. Израильские Sabrah имеют 120-мм орудие, для них необходим экипаж в 3 человека. Вес машин составляет менее 30 тонн, поэтому они считаются очень легкими.