Индия откажется от вооружения России в пользу Израиля

Индия собирается заменить около 350 российских танков Т-72 на танки Sabrah израильской компании Elbit Systems. Об этом сообщает Israel Defense.

Страна хочет обновить боевые машины в рамках программы Future Ready Combat Vehicle. Военные подсчитали, что армии нужно почти 350 единиц.

Танки могут поставить на вооружение в 2025-2027 годах. Израильские Sabrah имеют 120-мм орудие, для них необходим экипаж в 3 человека. Вес машин составляет менее 30 тонн, поэтому они считаются очень легкими.