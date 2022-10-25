Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара видео
Российские военные под руководством президента Владимира Путина провели тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Пресс-служба Кремля сообщила, что задачи тренировки стратегических сил сдерживания были выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.
«По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования», - сообщается на сайте Кремля.