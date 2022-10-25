Для задержания журналистки Ксении Собчак оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3 (предназначен для частных самолетов – ред.), сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

«Однако, по данным ряда СМИ, Ксении Анатольевне все же удалось выехать из страны: через Минск она попала в Литву», - пишут журналисты.

26 октября в загородном доме Ксении Собчак прошли обыски из-за дела, возбужденного против коммерческого директора медиа-холдинга журналистки «Oсторожно Media» (принадлежит Ксении Собчак – ред.) Кирилла Суханова. Правоохранители сообщают, что он причастен к вымогательству у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. Помимо него, был задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин).

Ксения Собчак подтвердила задержание Кирилла Суханова. Журналистка уточнила, что директора задержали по статье о вымогательстве.